Тимошенко не їстиме м'ясо криля, "щоб не звинуватили в канібалізмі"

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що заяви Секретаріату Президента про звинувачення її в політичній корупції і зраді національних інтересів були зроблені з метою розвалу коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сьогодні повідомила журналістам на прес-конференції після засідання Кабінету міністрів.

«Ви зрозуміли, що коли робили такі гучні заяви, то розраховували на дуже бурхливу реакцію з мого боку і, власне як наслідок, розраховували на те, що коаліція демократична, котра так тяжко живе, що вона остаточно буде зруйнована», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що не відповідає на провокації.

«Мене ні на які-такі провокації взяти просто неможливо. І моя реакція, і мої емоції знаходяться під дуже і дуже ретельним контролем – самоконтролем. Адже в мене висока відповідальність перед країною, і тому моя реакція спокійна. Я вам хочу сказати, що для того, щоб зберегти демократичну коаліцію, і щоб мені ні в чому не дорікали, я навіть перестала їсти улюблене своє м`ясо криля, щоб мене не звинуватили в канібалізмі, і щоб це не стало приводом для якихось інших звинувачень», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами прем`єра, від неї не варто чекати бурхливої реакції, оскільки на провокації потрібно відповідати мовчанням, і робити добрі справи для країни, приймати важливі рішення.

Довідка. Криль (від голл. kriel, дрібниця) — збірна назва дрібних морських нектонних ракоподібних (рачків) промислових розмірів (10-65 мм), які утворюють промислові скупчення в поверхневих шарах води. Криль, перебуваючи на початку харчових ланцюжків, є основою ряду океанічних екосистем: харчуючись фітопланктоном і дрібним зоопланктоном, він, у свою чергу, служить їжею для вусатих китів, деяких ластоногих, пелагічних риб і птахів.