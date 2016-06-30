Керрі відвідає Україну 7 липня, щоб обговорити реформи та реалізацію Мінських угод – Держдеп

23:44, 30 червня 2016
Політика
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Державний секретар США Джон Керрі 7 липня відвідає Україну для зустрічей з президентом України Петро Порошенко та прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, щоб обговорити реформи та реалізацію Мінських угод.

REUTERS

Про це УНІАН повідомили у Держдепартаменті США.

«Секретар Керрі відправиться до Києва (Україна) 7 липня, де він зустрінеться з президентом Порошенко, прем'єр-міністром Гройсманом та іншими українськими лідерами, щоб обговорити прогрес в реформах, реалізацію Мінських угод та інші питання», - йдеться в повідомленні.

Також перед візитом в Україну 6 липня Керрі відвідає Грузію, де зустрінеться з прем'єр-міністром країни Георгій Квірікашвілі.

Крім того держсекретар Керрі 8 липня супроводжуватиме президента США Барака Обаму під час саміту НАТО у Варшаві.

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