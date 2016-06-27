Порошенко передав керівництву ЄС інформацію щодо імплементації Мінських угод

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у Брюсселі за результатами переговорів з керівництвом ЄС.

«Ця зустріч демонструє ту важливість і ту увагу, яку ЄС приділяє Україні», - зазнач він.

Читайте такожПутін визнав, що від Росії безглуздо чекати виконання "Мінська"

«На сьогодні надзвичайно важливим було передати останню інформацію щодо імплементації Мінських угод, щодо тих проблем, які сьогодні є на окупованих територіях і довести чітку і ясну позицію України. Ми впевнені, що нас почули і рішення має бути позитивним», - зауважив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року після введення своїх військ анексувала український Крим та почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Євросоюз, США та інші країни запровадили санкції проти РФ у відповідь на анексію Криму і агресію на сході України.

Санкції ЄС передбачають обмеження співпраці з російськими банками, обмеження імпорту та експорту, торгівлі, зокрема нафтою, газом та озброєнням.