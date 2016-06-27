Порошенко передав керівництву ЄС інформацію щодо імплементації Мінських угод
Президент України Петро Порошенко передав керівництву ЄС інформацію щодо імплементації Мінських угод.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у Брюсселі за результатами переговорів з керівництвом ЄС.
«Ця зустріч демонструє ту важливість і ту увагу, яку ЄС приділяє Україні», - зазнач він.
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«На сьогодні надзвичайно важливим було передати останню інформацію щодо імплементації Мінських угод, щодо тих проблем, які сьогодні є на окупованих територіях і довести чітку і ясну позицію України. Ми впевнені, що нас почули і рішення має бути позитивним», - зауважив глава держави.
Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року після введення своїх військ анексувала український Крим та почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.
Євросоюз, США та інші країни запровадили санкції проти РФ у відповідь на анексію Криму і агресію на сході України.
Санкції ЄС передбачають обмеження співпраці з російськими банками, обмеження імпорту та експорту, торгівлі, зокрема нафтою, газом та озброєнням.