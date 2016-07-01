Гройсман запевнив, що справу про корупцію в СЕС доведуть до суду: "сядете, аж загуде за вами"

Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив на засіданні уряду, передає "РБК-Україна".

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"Обшуки проведені в 19 територіальних СЕС. Ми доведемо цю справу до вироку суду. Я хочу попередити всіх чиновників - сядете, аж загуде за вами... Робити схеми і паразитувати на розвитку бізнесу ми не дозволимо", - підкреслив глава Кабміну.

Як раніше повідомляли в НАБУ, в Держсанепідслужбі організували схему заволодіння бюджетними коштами під виглядом виділення премій.

Нагадаємо, 30 червня за підозрою в організації схеми з розкрадання великої суми бюджетних коштів був затриманий головний санітарний лікар України Святослав Протас. Разом з ним був затриманий начальник департаменту Санітарної служби України Олександр Чепурний. Крім того, за словами глави МВС Арсена Авакова, ведуться допити 19 головних санітарних лікарів областей, «частина з яких також будуть затримані».