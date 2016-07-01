Масштабна корупційна схема в СЕС України: головному санлікарю повідомили про підозру

Про це УНІАН повідомили в НАБУ.

Так, Протасу повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Також підозру оголошеному і затриманому начальнику департаменту ДСЕС Олександру Чепурному - за ч.5 ст.27 та ч.4 ст.368 ККУ.

У НАБУ підкреслили, що готується клопотання про обрання даним особам запобіжного заходу.

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За словами директора Бюро Артема Ситника, корупційна схема в Держсанепідслужбі на сьогодні цілком ліквідована.

«Сподіваюся, що цей випадок послужить уроком для інших чиновників - спрацює превентивна функція», - зазначив він.

Як повідомлялося, головного санітарного лікаря України Протаса затримали 30 червня за підозрою в організації схеми з розкрадання 400 тис. грн бюджетних коштів. Разом з Протасом був затриманий начальник департаменту Державної санітарно-епідеміологічної служби Чепурний.