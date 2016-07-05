Луценко: Новим прокурором Рівненщини повинна бути людина з поза меж області

Про це він сказав на брифінгу журналістам у Рівному, який транслювався на телеканалі "112-Україна".

"Моїм рішенням, яке я підпишу сьогодні вночі, повернувшись до столиці, прокурор області буде відсторонений від посади, буде призначений тимчасово виконуючий обов'язки, а потім - можу з великою ступінню впевненості сказати, що в області буде тотально новий керівний склад прокуратури", - сказав Луценко.

Говорячи про майбутнього керівника прокуратури Рівненщини, генпрокурор наголосив: "Я можу лише сказати, що це має бути людина з поза меж області, яка не обтяжена ні корупційними, ні бізнесовими, ні кумівськими, ні навіть подружніми зв'язками з людьми з Рівненської області".

"На жаль, ситуація з бурштином склалася така, що ми маємо відправити сюди людину-термінатора, який зможе зупинити співпрацю бандитів з правоохоронними органами ", - заявив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє про намір затримати керівників прокуратури, ключових співробітників СБУ, поліції в Рівненській області у справі про незаконний видобуток бурштину.