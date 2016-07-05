Операція "Бурштин": Аваков заявляє, що серед підозрюваних і причетних є керівники силових органів Рівненщини
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє про намір затримати керівників прокуратури, ключових співробітників СБУ, поліції в Рівненській області у справі про незаконний видобуток бурштину.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков сказав на брифінгу в Києві.
"Серед підозрюваних і причетних до цієї схеми, серед тих, хто затриманий буде - керівники обласної прокуратури, ключові працівники СБУ на місцевому рівні, колишні і нинішні співробітники Національної поліції, і в тому числі керівники внутрішньої безпеки Нацполіції області, і в тому числі керівник підрозділу відділу із захисту економіки, і цілий ряд злочинних елементів чистого криміналу ", - заявив Аваков.
Міністр заявив, що до схеми незаконного видобутку бурштину причетні чиновники з вертикалі місцевих адміністрацій.
Аваков також розповів про підготовку проведення обшуків і збору доказів.
"Важливо відзначити, що ця розробка проходила кілька тижнів. У більшості випадків задокументовано досить шокуючі безсовісні факти", - заявив Аваков.
У зв'язку з цим міністр сказав, що факти будуть оприлюднюватися в міру того, як буде приймати рішення Генеральна прокуратура.
"Разом з тим, перші результати обшуків у заступника прокурора області показали і злитки золота, і велику колекцію годинників дорогих, і мішки бурштину, і готівкові гроші", - заявив Аваков.
Нагадаємо, за підозрою в організації злочинного угрупування з видобутку бурштину затримано заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика.