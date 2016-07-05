Операція "Бурштин": Аваков заявляє, що серед підозрюваних і причетних є керівники силових органів Рівненщини

Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков сказав на брифінгу в Києві.

"Серед підозрюваних і причетних до цієї схеми, серед тих, хто затриманий буде - керівники обласної прокуратури, ключові працівники СБУ на місцевому рівні, колишні і нинішні співробітники Національної поліції, і в тому числі керівники внутрішньої безпеки Нацполіції області, і в тому числі керівник підрозділу відділу із захисту економіки, і цілий ряд злочинних елементів чистого криміналу ", - заявив Аваков.

Міністр заявив, що до схеми незаконного видобутку бурштину причетні чиновники з вертикалі місцевих адміністрацій.

Аваков також розповів про підготовку проведення обшуків і збору доказів.

"Важливо відзначити, що ця розробка проходила кілька тижнів. У більшості випадків задокументовано досить шокуючі безсовісні факти", - заявив Аваков.

У зв'язку з цим міністр сказав, що факти будуть оприлюднюватися в міру того, як буде приймати рішення Генеральна прокуратура.

"Разом з тим, перші результати обшуків у заступника прокурора області показали і злитки золота, і велику колекцію годинників дорогих, і мішки бурштину, і готівкові гроші", - заявив Аваков.

Нагадаємо, за підозрою в організації злочинного угрупування з видобутку бурштину затримано заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика.