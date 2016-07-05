Голова фракції БПП назвав "спробою опору судової системи" рішення ВСУ щодо виборів у Коцюбинському

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав з парламентської трибуни.

Депутат зазначив, що зміни до Конституції в частині реформи судової влади разом із новим законом про судоустрій стали "тим фільтром, який забезпечить роботу у судовій системи справді достойних суддів".

"Ми здійснили необхідні кроки для того, щоб якісно фундаментально змінити цю реформу і виконати вимогу українців щодо відновлення справедливості, доступне правосуддя та чесний суд", - сказав Гринів.

Водночас, за його словами, "система опирається".

"Прецедент, створений вчора, коли Верховний суд України скасував постанову Верховної Ради про призначення виборів у Коцюбинському, є спробою реального опору судової системи Верховній Раді. Ми вчора отримали фактично ще один законодавчий орган держави", - наголосив депутат.

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При цьому Гринів додав, що "недалекий той час, коли Верховний суд скасує постанову про скасування повноважень Януковича або інші".

Як повідомлялося, Верховний суд України залишив у силі скасування постанови ВРУ про розпуск Коцюбинської селищної ради на Київщині. Відповідне рішення було прийняте у понеділок, 4 липня.

Верховна Рада України та селищний голова Коцюбинського Ольга Матюшина оскаржили в суді рішення Вищого адміністративного суду України, яким 1 червня було скасовано постанову парламенту про розпуск депутатів Коцюбинської селищної ради на Київщині.

Верховний суд 4 липня розглянув апеляцію і підтвердив - Верховна Рада не мала права розпускати депутатів, яких обрала громада.

14 квітня Верховна Рада ухвалила постанову щодо дострокового припинення повноважень Коцюбинської селищної ради та призначення там позачергових виборів.

Експерти і юристи одразу заявили, що голосування народних депутатів за розпуск Коцюбинської селищної ради протизаконне, адже парламент не має повноважень розпускати місцеві ради. Він може лише призначити дату виборів.