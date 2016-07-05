Голова фракції БПП назвав "спробою опору судової системи" рішення ВСУ щодо виборів у Коцюбинському

11:28, 05 липня 2016
Політика
2567 0

Лідер фракції "Блоку Петра Порошенка" Ігор Гринів назвав "спробою опору судової системи" рішення Верховного суду України щодо виборів у Коцюбинському.

Гринів:

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав з парламентської трибуни.

Депутат зазначив, що зміни до Конституції в частині реформи судової влади разом із новим законом про судоустрій стали "тим фільтром, який забезпечить роботу у судовій системи справді достойних суддів".

"Ми здійснили необхідні кроки для того, щоб якісно фундаментально змінити цю реформу і виконати вимогу українців щодо відновлення справедливості, доступне правосуддя та чесний суд", - сказав Гринів.

Водночас, за його словами, "система опирається".

"Прецедент, створений вчора, коли Верховний суд України скасував постанову Верховної Ради про призначення виборів у Коцюбинському, є спробою реального опору судової системи Верховній Раді. Ми вчора отримали фактично ще один законодавчий орган держави", - наголосив депутат.

Читайте такожЗакон про внесення змін до Конституції в частині правосуддя опублікували в "Голосі України"

При цьому Гринів додав, що "недалекий той час, коли Верховний суд скасує постанову про скасування повноважень Януковича або інші".

Як повідомлялося, Верховний суд України залишив у силі скасування постанови ВРУ про розпуск Коцюбинської селищної ради на Київщині. Відповідне рішення було прийняте у понеділок, 4 липня.

Верховна Рада України та селищний голова Коцюбинського Ольга Матюшина оскаржили в суді рішення Вищого адміністративного суду України, яким 1 червня було скасовано постанову парламенту про розпуск депутатів Коцюбинської селищної ради на Київщині.

Верховний суд 4 липня розглянув апеляцію і підтвердив - Верховна Рада не мала права розпускати депутатів, яких обрала громада.

14 квітня Верховна Рада ухвалила постанову щодо дострокового припинення повноважень Коцюбинської селищної ради та призначення там позачергових виборів.

Експерти і юристи одразу заявили, що голосування народних депутатів за розпуск Коцюбинської селищної ради протизаконне, адже парламент не має повноважень розпускати місцеві ради. Він може лише призначити дату виборів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter