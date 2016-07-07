Ричкова: Патріоти Дніпра показали, що здатні об'єднатися

Про це на спільній з Тетяною Ричковою прес-конференції заявила Оксана Томчук, яка днями зняла свою кандидатуру і заявила про повну підтримку Ричкової. Тепер Тетяна Ричкова як єдиний кандидат від патріотичних сил має всі шанси на перемогу і зможе зупинити реванш бандитів і регіоналів у Дніпрі.

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"Сьогодні справді історичний момент, - зазначила Оксана Томчук - Демократичні сили об'єдналися перед обличчям спільного ворога. Це відповідь на питання - чи буде у Дніпрі реванш антиукраїнських сил? Адже війна йде не тільки на фронті, але і в тилу. В Дніпрі є "п'ята колонна" Кремля. І це - наш спільний ворог. Сьогодні проросійські сили зробили ставку на одного з кандидатів. Але ми віримо, що Ричкова зможе їх зупинити. Дніпро був і буде містом патріотів. Дніпро був і буде серцем України".

"Два роки тому ми об'єдналися для захисту міста і країни, - зазначила Тетяна Ричкова. - Допомагали армії, біженцям. Робили все для перемоги. І сьогодні патріотичні сили об'єдналися, щоб не допустити до влади людей, які ледь не здали Дніпро окупантам. А тепер знову хочуть реваншу, знову прагнуть грабувати наше місто. Силами нашої спільної команди ми не допустимо, щоб в місто повернулися бандити і мародери з минулого. Ми не дамо їм знову творити беззаконня. Патріоти Дніпра показали, що здатні об'єднатися. Я закликаю і інших кандидатів, всіх городян приєднатися до нас у цій Битві за Дніпро! Разом ми переможемо".

Оксана Томчук заявила, що її команда буде працювати для перемоги Тетяни Ричкової, для того, щоб не допустити реваншу сепаратистів. Вона закликала всіх жителів Дніпра, виборців 27-го округу прийти на вибори 17 липня і віддати свої голоси за Тетяну Борисівну Рычкову.