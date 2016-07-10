У "Митному контролі" заявляють про тиск і стеження

За її словами, за нею та іншими представниками організації вже декілька днів ведеться стеження.

"З понеділка за мною почали стежити. Невідомі щодня міняють автівки і супроводжують мене всюди ", - розповіла Біленко.

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Вона додала, що стеження ведеться також і за деякими членами організації. Крім того, невідомі дзвонять на телефон "Митного контролю", який є в загальному доступі, та мовчать.

"Наша організація останнім часом підняла декілька актуальних питань, які хвилюють підприємців. Це і недосконалість української бази ризиків, маніпуляції з визначенням митної вартості, корупція на митних терміналах в середині країни. Є низка осіб, що користуються недосконалістю законодавства та заробляють на цьому великі гроші. В інтересах цих людей залякати членів організації та припинити діяльність "Митного контролю", проте цього не буде. Така реакція корупціонерів лише доводить, що ми робимо все правильно ", - заявила Біленко.