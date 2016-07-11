Україна розпочинає консультації щодо візової лібералізації з Канадою - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Києві.

«Звичайно, ми обговорювали питання візової лібералізації. Перш за все, я хочу поінформувати, що абсолютна більшість віз канадським посольством видається зараз на термін дії паспорта, і це вже є реалізація тієї програми співпраці, яку ми започаткували», - заявив президент.

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«Ми уважно працюємо з нашими канадськими партнерами про зменшення кількості відмов українським громадянам при отриманні канадської візи», - сказав глава держави.

«Ми домовились про те, що ми розпочинаємо негайні консультації з цього приводу щодо лібералізації візового режиму, і я дякую канадській стороні за те, що ми цей проект починаємо», - заявив Порошенко.