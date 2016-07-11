Україна розпочинає консультації щодо візової лібералізації з Канадою - Порошенко
Президент Петро Порошенко заявляє про досягнення домовленості про початок негайних консультацій між Україною та Канадою щодо візової лібералізації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Києві.
«Звичайно, ми обговорювали питання візової лібералізації. Перш за все, я хочу поінформувати, що абсолютна більшість віз канадським посольством видається зараз на термін дії паспорта, і це вже є реалізація тієї програми співпраці, яку ми започаткували», - заявив президент.
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«Ми уважно працюємо з нашими канадськими партнерами про зменшення кількості відмов українським громадянам при отриманні канадської візи», - сказав глава держави.
«Ми домовились про те, що ми розпочинаємо негайні консультації з цього приводу щодо лібералізації візового режиму, і я дякую канадській стороні за те, що ми цей проект починаємо», - заявив Порошенко.