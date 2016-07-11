ЄС може прийняти остаточне рішення щодо безвізового режиму з Україною на початку осені – єврокомісар

Про це заявив на прес-конференції в Києві єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган, пише Європейська правда.

"Впевнений, що ми можемо прийняти остаточне рішення на початку осені", - зауважив він.

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"Наразі це питання знаходиться в Європейському парламенті", - відзначив Ган.

"Ми сподіваємося, що ми зможемо прийняти наше рішення найпізніше в жовтні", - підкреслив єврокомісар.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського союзу скасувати візи для громадян України.

Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках плану дій для візової лібералізації.