День Незалежності в Севастополі відбудеться без провокацій

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН заявляє, що будь-які спроби провокацій на святкуванні Дня Незалежності у місті будуть „досить жорстко припинятися”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у Севастополі.

Відповідаючи на запитання, чи відомо владі міста про будь-яку підготовку політичних акцій в центрі міста на День Незалежності України, С.КУНІЦИН зауважив, що провів сьогодні нараду з керівниками правоохоронних органів міста з цього питання. „І у нас немає передумов, станом на сьогодні, що хтось хоче затьмарити свято 15-річчя Незалежності України; і я вам обіцяю, що ми зробимо все можливе, для того, щоб ніхто нам його не затьмарив. А якщо такі прояви будуть, вони будуть досить жорстко попереджатися, тому що це все ж таки державне свято, і треба поважати державу, і закони держави, на території якої живуть ті чи інші люди”, - підкреслив С.КУНІЦИН.

Голова міськадміністрації повідомив, що у Севастополі на День Незалежності буде „велика програма”. „Ми будемо проводити серйозні заходи, і я думаю, що не кожне місто України зможе по якості і сузір’ю (естрадних виконавців - УНІАН) позмагатися з Севастополем в доброму сенсі цього слова. Постараємося подарувати севастопольцям радість і свято”, - сказав він.