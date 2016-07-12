Філатов очолив рейтинг найпопулярніших українських мерів у Facebook

Відповідний рейтинг опублікований DigitalPolitics.club.

Сторінки Бориса Філатова – особиста та офіційна сторінка як міського голови – мають сумарно 225 тис 283 підписників та друзів. Друге місце в рейтингу посів Київський міський голова Віталій Кличко (близько 140 тис підписників та друзів), третє – очільник Львова Андрій Садовий (майже 90 тис.).

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Укладачі рейтингу назвали перемогу Бориса Філатова в рейтингу очікуваною, а його активність у соціальній мережі – однією зі складових успіху на виборах міського голови Дніпра.