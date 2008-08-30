Туск подякував Тимошенко за позицію у врегулюванні конфлікту на Кавказі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК подякував прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО за конструктивну і відповідальну позицію уряду України у процесі врегулювання російсько-грузинського конфлікту.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ секретаріату Кабінету міністрів України, про це Д.ТУСК сказав під час телефонної розмови з Ю.ТИМОШЕНКО. Під час розмови обговорювались питання регіональної безпеки і наслідки військового конфлікту на Південному Кавказі, а також перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Д.ТУСК поінформував прем’єр-міністра України про підготовку до позачергового самміту Європейського Союзу, що відбудеться 1 вересня у Брюсселі.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила підтримку Плану врегулювання конфлікту, схваленому Європейським Союзом і наголосила на необхідності його безумовного виконання всіма сторонами конфлікту. Прем’єр підтвердила принципову позицію України щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності Грузії.

Сторони висловили згоду щодо важливості недопущення ескалації і неприпустимості односторонніх кроків, що можуть спровокувати розширення вакууму безпеки у регіоні.

Ю.ТИМОШЕНКО підтримала польсько-шведські ініціативи, спрямовані на поглиблену інтеграцію України до ЄС. „Україна має всі можливості для подальшої інтеграції до Європейської безпекової та оборонної політики, зокрема в тому, що стосується участі у врегулюванні криз, миротворчих і гуманітарних завдань”, - підкреслила прем’єр-міністр України.

Прем’єр-міністри України і Польщі домовились продовжити регулярні консультації з усього кола питань, що обговорювались.