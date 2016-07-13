"Україна – не держава, а українці – не нація" і "війна" світових еліт всередині ЄС - огляд роспропаганди

Про це йдеться в черговому огляді російської пропаганди DisinfoReview, передає "ЄвроПравда".

Так, один з головних прокремлівських пропагандистів, Микола Стариков, співголова руху Антимайдан, у своєму відео про вихід Британії з ЄС каже: Brexit означає лише те, що світові еліти вирішили почати війну всередині Європейського Союзу. На думку Старикова, таким чином "власники більшої частини світового багатства" зізнаються, що не можуть підтримувати високий рівень життя на такій величезній території і тому будуть обмежувати цей рівень життя тільки для населення США, Великобританії і Швейцарії. Інший світ вони кинуть у хаос і війну.

Інший пропагандист, канал Lifenews, пояснив, що після цього вся Східна Європа буде "викинута з ЄС" найближчим часом.

"Грузинський прокремлівський сайт saqinform.ge відзначився креативом: англо-сакси вирішили забути "англо-секс" на догоду ЛГБТ-цінностям "старої куртизанки Європи", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, після виходу Британії з ЄС інші країни спільноти рано чи пізно приєднаються до великого Євразійського союзу.

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Також російські пропагандисти розповіли про таємну зустріч на швейцарському альпійському курорті канцлера Німеччини Ангели Меркель з лідерами Франції, Італії та Нідерландів, які нібито обговорювали майбутнє проекту "великої Євразії".

Як завжди, прокремлівські ЗМІ приділяли багато уваги Україні і НАТО. Кілька ЗМІ спробували пов'язати останні терористичні атаки ІДІЛ у Стамбулі з українською владою. Про це говорив Дмитро Кисельов. Ще один телевізійний пропагандист Петро Толстой укотре звинуватив Україну у знищенні МН17.

Крім того, проводилися традиційні лінії про те, як "Захід забув про Україну" або "Україна – це не держава, а українці – не нація". Помічена також була і нова хвиля дезінформації з метою залякати населення України підготовкою "хімічного Чорнобиля" для людей на сході країни.

Що стосується НАТО, то знову прозвучали старі гасла про те, що всі навчання – це просто провокація проти Росії. Сайт politikus.ru розмістив історію про те, що американський віце-президент Джо Байден розповів про запланований США бліцкриг на Донбасі й американські плани почати війну проти Криму.