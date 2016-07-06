Brexit не вплине на вирішення питання безвізового режиму для України - Томбінський

Як передає кореспондент УНІАН, про це Томбінський сказав журналістам під час презентації першого системного звіту «Україна та Угода про асоціацію: моніторинг виконання за 2014-2016 роки», підготовленого ГО «Український центр європейської політики».

"Ні, це питання, яке не має зв'язку з безвізовим режимом для України", - сказав він, коментуючи можливість впливу Brexit на надання безвізового режиму Україні.

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При цьому посол підкреслив, що потрібно розуміти, що Велика Британія не є членом Шенгенської угоди, тому Сполучене Королівство не бере участі у переговорах щодо запровадження безвізового режиму між Україною та Євросоюзом.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.

Після підбиття підсумків референдуму прем'єр-міністр Девід Кемерон анонсував свою відставку.