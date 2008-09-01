Партія регіонів пропісочить Богатирьову

Заява Віктора Януковичапро визнання Партією регіонів незалежності Південної Осетії і Абхазії є узгодженою точкою зору керівництва партії.

Про це в коментарі «Обкому» повідомив заступник голови фракції ПР у Верховній Раді України Олександр Єфремов.

За словами Єфремова, вислів секретаря Ради Нацбезпеки України Раїси Богатирьової щодо того, що викладена Януковичем позиція є його особистою точкою зору і не узгоджена з Партією, - не відповідає дійсності.

«По-перше, я підтверджую, що первинний виступ Януковича в «Дзеркалі тижня» був його особистою точкою зору з низки питань – він сам написав від себе статтю. Що ж до заяви з цього питання (про події, які відбулися на Кавказі), то це була вироблена консолідована точка зору Політради ПР. Ці була не точка зору однієї людини», - заявив пан Єфремов.

«Що ж до заяви самої Богатирьової, то це, як я розумію, її особиста точка зору, а не позиція Політради партії. Тому це її заяву ми обговоримо сьогодні на раді парламентської фракції Партії регіонів. Виходячи з тих рішень, які прийматимуться, і можна буде зробити якісь висновки», - заявив народний депутат.

Разом з тим, пан Єфремов допустив, що вислів Раїси Богатирьової на зустрічі з американськими інвесторами у Вашингтоні міг бути спотворений пресою.

Нагадаємо, що під час недавньої зустрічі з американськими інвесторами у Вашингтоні секретар РНБО України Раїса Богатирьова заявила про те, що позиція лідера Партії регіонів Віктора Януковича щодо визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії є одноосібною і не є колективним рішенням партії, яке може бути іншим.