Янукович: Україна має визнати незалежність Південної Осетії та Абхазії

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Україна має визнати незалежність Південної Осетії та Абхазії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів із посиланням на В.ЯНУКОВИЧА.

“Визнання Російською Федерацією незалежності Південної Осетії та Абхазії – це логічне продовження процесу, який був започаткований західними країнами стосовно визнання незалежності краю Косово. Ще в лютому цього року я публічно висловлював свої тривоги з приводу того, що такий крок Заходу неодмінно потягне за собою ланцюгову реакцію. І ми попереджали світ про небезпеку використання подвійних стандартів у ситуації з визнанням незалежності Косово”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, проголошення незалежності Косово без згоди на це Сербії фактично зруйнувало той порядок, який був встановлений в питанні непорушності кордонів після Другої світової війни. “Світ отримав серйозний прецедент із знищення Гельсінських угод (1975), які давали гарантії непорушності державних кордонів, заявляв я тоді. Минуло всього кілька місяців і прогноз справдився. Як ставитися тепер до того факту, що Росія визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії, народи яких висловилися за незалежність? Треба діяти без подвійних стандартів – треба вчинити так само, як вчинив Захід у ставленні до проголошення незалежності Косово. Вважаю, що Україна повинна прийняти волевиявлення народів Південної Осетії та Абхазії і визнати їх незалежність”, - заявив лідер Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня Держдума і Рада Федерації Росії звернулися до Президента РФ Д.МЕДВЕДЄВА з проханням розглянути питання про визнання Південної Осетії та Абхазії незалежними державами.

Сьогодні, 26 серпня, Д.МЕДВЕДЄВ підписав укази про визнання Росією незалежності Абхазії та Південної Осетії.

Після такого рішення Д.МЕДВЕДЄВА Грузія звинуватила Росію в анексії Південної Осетії та Абхазії.

Раніше країни «Великої сімки» закликали Росію не визнавати незалежність цих самопроголошених республік.