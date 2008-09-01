Британський прем'єр - за серйозний перегляд відносин між ЄС і Росією

Прем’єр-міністр Великої Британії Гордон БРАУН заявляє, що Європі необхідно терміново шукати альтернативні шляхи поставок енергоносіїв, щоб «не опинитися в заручниках» Росії.

Як передає Радіо Свобода, у статті, яку сьогодні опублікувала британська газета Observer, британський прем’єр виступає за серйозний перегляд відносин між ЄС і Росією.

За словами Г.БРАУНА, на самміті ЄС в Брюсселі 1 вересня, він наполягатиме на виведенні російських військ із позицій, котрі вони зайняли до збройного конфлікту в Грузії.

Радіо Свобода нагадує, що лідери країн-членів Євросоюзу напередодні позачергового самміту ЄС, в центрі уваги якого буде ситуація в Грузії, розглядали можливість застосувати санкції щодо Росії.

«Ми намагаємося розробити суворий текст, який свідчитиме про нашу рішучість не змиритися (із діями Росії щодо Грузії). Наразі розглядаються санкції – саме так, розглядаються санкції й багато інших заходів», – заявив 28 серпня міністр закордонних справ Франції Бернар КУШНЕР. Цю заяву голови дипломатичного відомства Франції, яка нині головує в ЄС, різко розкритикувала офіційна Москва.

Тим часом російський прем’єр-міністр Володимир ПУТІН у інтерв’ю німецькій телекомпанії ARD висловив переконання, що Росія не буде в ізоляції через конфлікт на Кавказі. «На Європі і Сполучених Штатах світ ще не закінчується», – зазначив керівник російського уряду.