Ющенко привітав мусульман України з рамаданом
23:32, 01 вересня 2008Політика
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Повідомляє прес-служба глави держави
Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав мусульман України із священним місяцем рамадан та початком мусульманського посту.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
“Сердечно вітаю мусульман України із священним місяцем рамадан та початком мусульманського посту. Високо ціную ваш внесок у розбудову українського суспільства та зусилля, спрямовані на утвердження духовності миру, милосердя і любові”, - зазначив В.Ющенко і побажав всім мусульманам України міцного здоров`я, щастя, добробуту, подальших успіхів і здобутків на праведному шляху.
“Нехай час намазу наповнить ваші серця спокоєм та щирою й непохитною вірою у Всевишнього”, - наголосив Президент.
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