Тимошенко: ніколи парламент не працював так неефективно

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пропонує Верховній Раді перейти на тематичний принцип розгляду законопроектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала вчора на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Ми хотіли б запропонувати Верховній Раді перейти до цільового планування й компактного впровадження мети реформування життя. Ми пропонуємо зараз парламенту перейти на нову форму розгляду законопроектів, коли можна буде влаштовувати спеціальні тематичні дні з тих або інших питань», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр повідомила, що уряд вже підготував відповідне звернення до голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА, оскільки саме він має повноваження щодо формування порядку денного засідання парламенту.

При цьому, за її словами, уряд пропонує Верховній Раді завтра «відсвяткувати два свята» - День шахтаря й День знань ухваленням законопроектів, спрямованих на підвищення заробітної плати шахтарів і працівників сфери освіти. Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що Кабмін підготував і направив до ВР усі необхідні законопроекти.

Глава уряду також повідомила, що Кабінет міністрів розробив і направив до парламенту 167 законопроектів, спрямованих на впровадження стратегічних реформ у кожній сфері життєдіяльності країни. «З 167 прийнято всього 16 законопроектів. Це говорить про дуже низьку організацію роботи Верховної Ради. У нас не було ще в історії України такої ситуації, щоб так неефективно працювали з ухвалення урядових законопроектів у парламенті», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.