У НУ-НС вважають, що Януковичу не личить підтанцьовувати Кремлю

Фракція «Наша Україна – Народна самооборона» закликає фракцію Блоку Юлії Тимошенко прийняти спільну заяву щодо Грузії і засуджує позицію Партії регіонів, яка наполягає на визнанні незалежності Південної Осетії та Абхазії.

Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу на засіданні ВР лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО зазначив, що дві фракції коаліції можуть мати різні позиції щодо економічних питань, питань приватизації, але «ми не можемо мати два різні погляди на майбутнє України, на зовнішньополітичні цінності Української держави, ми не можемо мати два різні погляди щодо цивілізаційного вибору України».

Він наголосив, що заява лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА щодо необхідності визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії «є невиваженою і непродуманою». За словами В.КИРИЛЕНКА, така позиція є «неконструктивною і суперечить всім нормам міжнародного права».

«Підтанцьовувати Кремлю не личить найбільшій фракції українського парламенту», - додав В.КИРИЛЕНКО.

Він підкреслив, що «у світі ніхто не визнав незалежність Абхазії і Південної Осетії, крім Росії, «Хамасу», «Хезболла» та Партії регіонів».

«Якщо Партію регіонів цікавить не тільки свист і крик, а БЮТ - не тільки власний рейтинг і рейтинг її прем’єра, то сьогодні український парламент прийме консолідовану заяву Верховної Ради України щодо ставлення до російсько-грузинського конфлікту і підтримає цілісність Грузії», - наголосив В.КИРИЛЕНКО.