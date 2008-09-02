У МЗС вирішили, що зараз не треба "демонізувати Російську Федерацію"

Україна підтримує заяву лідерів Європейського Союзу щодо дій Росії в Грузії і вважає її своєчасною та адекватною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЕЄВ сьогодні на брифінгу.

«Вважаю, що на даному етапі реакція ЄС була своєчасною і адекватною, і ми такий підхід підтримуємо», - сказав К.ЄЛІСЕЄВ. «Ми вважаємо, що на даному етапі не треба значно драматизувати ситуацію і демонізувати Російську Федерацію», – додав він.

На його переконання, сьогодні потрібен діалог, і саме на цей діалог налаштована заява лідерів ЄС.

На запитання журналістів, як Україна ставиться до того, що лідери ЄС не ухвалили рішення про застосування санкцій щодо Росії у зв’язку з ситуацією в Грузії, як того хотіли деякі країни Євросоюзу, К.ЄЛІСЕЄВ зазначив, що Україна принципово проти того, щоб безпідставно застосовувалися санкції проти будь-якої держави світу.

За його словами, в Україні вважають, що застосування санкцій в цій ситуації не сприятиме позитивному вирішенню питання.

«Ситуація дуже проста – треба добитися виконання мирної угоди», - сказав заступник глави МЗС.

Він також зазначив, що сьогодні жодна країна і міжнародна організація, окрім РФ, не визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії.

«На сьогодні є лише одна структура, яка визнала незалежність цих регіонів Грузії – це структура ХАМАС. Ви цілком розумієте, що якщо Україна буде асоціюватися з цією структурою, то які будуть негативні насідки для іміджу, політики і економіки України», - сказав К.ЄЛІСЕЄВ.

При цьому він наголосив, що необхідно припинити спекуляції навколо визнання чи невизнання Абхазії і Південної Осетії.

«Наша позиція збігається з позицією ЄС і світової спільноти – це абсолютно чітка підтримка суверенітету і територіальної цілісності Грузії!», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Європейський Союз засудив дії Росії в Грузії та визнання РФ незалежності самопроголошених республік Південної Осетії та Абхазії, закликавши РФ до діалогу на принципах міжнародного права.

Про це йдеться у схвалених на засіданні Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) висновках.

“Європейська Рада серйозно занепокоєна відкритим конфліктом, якій спалахнув у Грузії, жорстокістю, якою він відрізнявся та непропорційною реакцією Росії”, - зазначається у висновках ЄС.

Європейські лідери також засудили одностороннє рішення Росії визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії.

“Це рішення є неприйнятним, і Європейська Рада закликає інші країни не визнавати проголошену незалежність, а також доручити Єврокомісії вивчити конкретні наслідки, що можуть витікати з цього”, - написано у підсумковому документі самміту.

Водночас лідери ЄС наголосили, що, враховуючи взаємозалежність Росії та ЄС, а також на тлі глобальних проблем, що стоять перед ними, не існує альтернативи для спільних відносин, ніж відносини на базі співпраці, довіри та діалогу, на підставі поваги верховенства права та принципів, визнаних Хартією ООН і ОБСЄ.

“Ми закликаємо Росію зробити з нами цей взаємовигідний фундаментальний вибір взаєморозуміння та співпраці”, - наголошується у висновках.

Лідери ЄС також закликали Раду ЄС та Єврокомісію розглянути ситуацію в її різних вимірах щодо подальшої співпраці з Росією до наступного самміту Росія-ЄС, запланованого на 14 листопада у Ніцці.

26 серпня лідер Партії регіонів Віктор заявив, що Україна має визнати незалежність Південної Осетії та Абхазії.

“Треба діяти без подвійних стандартів – треба вчинити так само, як вчинив Захід у ставленні до проголошення незалежності Косово. Вважаю, що Україна повинна прийняти волевиявлення народів Південної Осетії та Абхазії і визнати їх незалежність”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.