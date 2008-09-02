Кириленко заявив про безпрецедентний крок з боку БЮТ

Фракція БЮТ відмовилася взяти участь у засіданні Ради коаліції, що було запланована на 12.30.

Як передає кореспондент УНІАН, на засідання прийшли лише представники фракції НУНС і голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Як заявив лідер фракції НУНС В’ячеслав КИРИЛЕНКО, така поведінка БЮТ є безпрецедентною.

За його словами, на засіданні Ради коаліції НУНС мав намір запропонувати БЮТ повернутися до розгляду питання про внесення до порядку денного 4-х законопроектів – щодо тимчасових слідчих комісій ВР, змін до законів про Конституційний Суд, СБУ та Кабінет міністрів.

Зокрема, В.КИРИЛЕНКО зауважив, що ці законопроекти, які були внесені до порядку денного за результатами спільного голосування БЮТ і Партії регіонів, мають бути виключені і не розглядатися.

Крім того, на засіданні Ради коаліції мала бути узгоджена позиція щодо постанови про оцінку подій у Грузії.

Таку поведінку БЮТ В.КИРИЛЕНКО назвав «далеко не партнерськими стосунками».

За його словами, виникає думка, що БЮТ і надалі голосуватиме спільно з Партією регіонів, а коаліцію використовуватиме лише для звіту перед виборцями.