Росія захищатиме свій ринок від товарів українського виробництва

Офіційною причиною називають те, що Україна вступила в Світову організацію торгівлі. Власті РФ побоюються, що Росію наповнять товари з третіх країн. У російському кабміні не виключають, що на території України вже зараз почали створюватися компанії, які використовуватимуть митну різницю між країнами для реекспорту. Це стало можливим через те, що Україна вступила до ВТО в травні на менш вигідних для себе умовах, ніж до війни з Грузією це збиралася зробити Росія. За домовленостями з Організацією Київ знизить середні імпортні мита на сільгосппродукцію і промтовари. Москва навпаки наполягає на вищій планці зборів, і, виходить, захищає свої ринки набагатобільше, ніж сусідня держава. Як розповів «Відомостям» співробітник Мінекономрозвитку, «через фінансову кризу Європа зацікавлена в збуті своїх товарів, і Україна може стати своєрідним віконцем». Росія повинна присікти такий хід подій, відзначив чиновник. Він підтвердив, що уряд доручив відомству Ельвіри Набіуліної підготувати пропозиції про можливі заходи щодо захисту російського ринку у зв`язку з приєднанням України до СОТ. За даними газети, такі ж вказівки дані ще ряду міністерств, зокрема Мінфіну, Мінсільгоспу і МЗС. Ситуація загострюється тим, що з 1999 року у Росії і Україні діє угода про зону вільної торгівлі, за якою створюються пільгові умови при торгівлі. Заходи з захисту ринку можуть здійснюватися або продовженням вилучень з угоди про зону вільної торгівлі, або квотуванням товарів, говорить чиновник уряду. У число товарів, що поставляються з України, яких позбавлять пільгових умов ввезення, може потрапити цукор і спирт. Обмеження можуть торкнутися і молока, уточнює директор Інформбюро з приєднання Росії до СОТ Олексій Портанський. Аналізу з боку уряду буде підданий і сектор послуг, зокрема банківський і страховий сектори.

За даними «Відомостей» майбутні обмеження не торкнуться імпорту будматеріалів і цементу.

Эхо Москвы