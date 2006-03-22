Єхануров вважає Дьоміна ”государевою людиною”

Прем`єр-міністр, перший номер списку блоку «Наша Україна» Юрій ЄХАНУРОВ вважає, що призначення Олега ДЬОМІНА на посаду посла України в Росії сприятиме розвитку двосторонніх відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Запоріжжі на зустрічі з виборцями.

«Це людина, яка має величезний досвід роботи. Нормальна, врівноважена людина», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

У зв`язку з цим Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що в Україні є «государеві люди», які мають великий досвід ефективної роботи на своїх посадах, і О.ДЬОМІН – один із них.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призначив О.ДЬОМІНА Надзвичайним і Повноважним Послом України в РФ.