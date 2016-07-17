ЦВК: найвища явка на виборах наразі зафіксована у Волинській області, найнижча – у Херсонській

Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК.

У відділі зазначили, що до ЦВК вже надійшли відомості щодо кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці станом на 12.00.

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За попередніми даними, отриманими від окружних виборчих комісій, які зібрані ними шляхом телефонного опитування дільничних виборчих комісій відповідних одномандатних виборчих округів, явка виборців на той момент становила: № 23 (Волинська область) – 19,76%; № 27 (Дніпропетровська область) – 14,25%; № 85 (Івано-Франківська область) – 9,77%; № 151 (Полтавська область) – 16,8%; № 183 (Херсонська область) – 7,3%; № 206 (Чернігівська область) – 14,99%.

У ЦВК також зауважили, що відповідна інформація з ОВО №114 (Луганська область) до Комісії не надійшла у повному обсязі через відсутність телефонного зв'язку з окремими виборчими дільницями.

«Саме з цієї причини вона відсутня на офіційному веб-сайті ЦВК», - йдеться у повідомленні.

Також у Відділі взаємодії із ЗМІ зауважили, що протягом дня ЦВК надасть інформацію щодо явки виборців станом на 16.00 та 20.00.

Остаточні офіційні відомості щодо явки виборців будуть встановлені окружними виборчими комісіями ОВО № 23, 27, 85, 114, 151, 183, 206 на основі протоколів про підрахунок голосів виборців усіх 1142 дільничних виборчих комісій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні проводиться голосування на проміжних виборах народних депутатів України у семи одномандатних виборчих округах: № 23 (Волинська область), № 27 (Дніпропетровська область), № 85 (Івано-Франківська область), № 114 (Луганська область), № 151 (Полтавська область), № 183 (Херсонська область) та № 206 (Чернігівська область).