Парубій: кнопкодавства в парламенті майже немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За його словами, набагато більшою проблемою є невідвідуваність народними депутатами пленарних засідань.

Читайте такожДепутат, що запустив дрон у Раді, обіцяє "ще цікавіші заходи"

"Кнопкодавства в парламенті майже немає. Це поодинокі випадки, яких за декілька місяців було зафіксовані 4 чи 5 разів. Тому головна проблема цього парламенту - це невідвідуваність депутатів", - сказав голова ВР.

При цьому голова ВР пообіцяв докласти зусиль, щоб забезпечити відвідуваність депутатами засідань парламенту.

Крім того, говорячи про системи для голосування із сенсорною кнопкою, Парубій повідомив, що отримав від апарату ВР відповідь, що ця система не є сертифікованою, а відтак не гарантує надійної роботи.

Також голова ВР додав, що завжди готовий ставити на переголосування питання, якщо будь-хто з депутатів заявить про факт неперсонального голосування, який він помітив.

"За три місяці свого головування кожного разу, коли до мене підходить будь-хто з депутатів і говорить про факт неперсонального голосування, в ту ж мить я ставив на переголосування, навіть програму уряду", - зазначив спікер.