Ющенко і Путін обговорили питання катастрофи Ту-154

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевнив Президента РФ Володимира ПУТІНА, що Україна надасть всю необхідну допомогу російській державній комісії з розслідування причин катастрофи російського літака Ту-154, зокрема, щодо з’ясування обставин трагедії, ідентифікації тіл загиблих та транспортування їх на батьківщину.

Про це він сказав сьогодні у телефонній розмові з В.ПУТІНИМ, повідомляє прес-служба глави Української держави.

В.ЮЩЕНКО від імені всього українського народу висловив найщиріші співчуття В.ПУТІНУ та російському народу з приводу катастрофи літака «Пулковських авіаліній», яка сталася біля селища Суха Балка Донецької області.

Президенти домовилися, що на місце трагедії прибуде Генеральний прокурор РФ Юрій ЧАЙКА, якому надаватимуть допомогу Генеральна прокуратура України та Міністерство з питань надзвичайних ситуацій.

Окрім того, Президент України надіслав Президентові РФ лист-співчуття, в якому наголосив, що українська сторона зробить все можливе для допомоги у цій важкій ситуації, повідомляє прес-служба.