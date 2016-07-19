Європа має підтримати створення підгрупи з відновлення доступу України до кордону на Донбасі - Геращенко

Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко сказала в ефірі 5-го каналу.

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"Ми дійсно питання кордону ставимо як ключове, тому що не може країна бути захищеною, якщо в неї є дірка в кордоні через яку шугають туди-сюди оці, так звані, конвої", - заявила Геращенко.

"Більше того, на окупованих територіях немає військових заводів з виробництва "Градів" та мінометів. Чим вони стріляють? Чим вбивають українських громадян? Очевидно, що це російська зброя. І мені здається, що це дуже правильно, що Україна так жорстко ставить питання формування п'ятої групи по вирішенню питання кордону", - наголосила Геращенко.

"І нас тут, наші європейські партнери, мені здається, мають підтримати", - сказала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, керівник робочої підгрупи з питань безпеки у Тристоронній контактній групі Євген Марчук заявляє, що російська сторона виступає проти створення в контактній групі робочої підгрупи з відновлення доступу України до неконтрольованої ділянки кордону на Донбасі.