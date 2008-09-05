У Києві розпочалася зустріч Тимошенко і Чейні
11:12, 05 вересня 2008Політика
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Формат “віч-на-віч”
У Києві розпочалася зустріч прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і віце-президента США Ричарда ЧЕЙНІ.
Про це УНІАН повідомила прес-секретар прем’єр-міністра Марина СОРОКА.
За її словами, зустріч Ю.ТИМОШЕНКО і Р.ЧЕЙНІ відбувається у форматі “віч-на-віч”.
Згідно з програмою, зустріч триватиме 20 хвилин.
Після зустрічі “віч-на-віч” відбудуться переговори американської і української делегацій у розширеному складі.
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