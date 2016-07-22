В "Народному фронті" кажуть, що проект "Стіна" потрібно активізувати

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook за результатами зустрічі з колегами-депутатами та керівництвом Державної прикордонної служби.

"В умовах, коли ситуація на Сході загострюється і небезпека вторгнення через інші області залишається, треба оперативніше підходити до реалізації проекту "Стіна", - наголосив Лапін.

"Чому нам так потрібна ця "Стіна"? Якщо просто – то вона має зупинити вторгнення ворога. Бо її основа – це протитанковий рів, глибиною 2-3 метри і шириною 4-6 метрів. Далі земляний насип і металевий паркан з колючим дротом заввишки в 2 метри. Інше завдання "Стіни" – не пропустити на нашу територію нелегалів і диверсантів. Тому зараз додатково загородження оснащуються відеокамерами", - розповів депутат.

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За його словами, на сьогодні проект "Стіна" реалізовано в Харківській та Чернігівській областях. Далі в планах - Сумська і Луганська області, а також території, які сьогодні непідконтрольні Україні, після їх остаточного звільнення.

Парламентар також зауважив, що наразі є певні законодавчі прогалини щодо цього проекту і завдання парламенту вирішити їх вже цієї осені.

"Перша: земля, на якій будується "Стіна" належить людям, тому постає питання законності будівництва, і що взамін мають отримати власники цих земель. Друга: передбачити кримінальну відповідальність за контрабанду, яка потоком йде через прикордонні території", - резюмував представник "Народного фронту".