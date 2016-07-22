В "Народному фронті" кажуть, що проект "Стіна" потрібно активізувати
Народний депутат з фракції "Народний фронт" Ігор Лапін зазначає, що потрібно активніше підходити до реалізації проекту "Стіна", бо саме цей об'єкт, на його думку, зможе зупинити агресора під час нападу на Україну.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook за результатами зустрічі з колегами-депутатами та керівництвом Державної прикордонної служби.
"В умовах, коли ситуація на Сході загострюється і небезпека вторгнення через інші області залишається, треба оперативніше підходити до реалізації проекту "Стіна", - наголосив Лапін.
"Чому нам так потрібна ця "Стіна"? Якщо просто – то вона має зупинити вторгнення ворога. Бо її основа – це протитанковий рів, глибиною 2-3 метри і шириною 4-6 метрів. Далі земляний насип і металевий паркан з колючим дротом заввишки в 2 метри. Інше завдання "Стіни" – не пропустити на нашу територію нелегалів і диверсантів. Тому зараз додатково загородження оснащуються відеокамерами", - розповів депутат.
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За його словами, на сьогодні проект "Стіна" реалізовано в Харківській та Чернігівській областях. Далі в планах - Сумська і Луганська області, а також території, які сьогодні непідконтрольні Україні, після їх остаточного звільнення.
Парламентар також зауважив, що наразі є певні законодавчі прогалини щодо цього проекту і завдання парламенту вирішити їх вже цієї осені.
"Перша: земля, на якій будується "Стіна" належить людям, тому постає питання законності будівництва, і що взамін мають отримати власники цих земель. Друга: передбачити кримінальну відповідальність за контрабанду, яка потоком йде через прикордонні території", - резюмував представник "Народного фронту".