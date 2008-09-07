Представник України в ЄС знає, що насторожує Європу в Україні

Європейців насторожує надмірна політизація кадрової політики в українських владних структурах і в житті українського суспільства загалом, заявив в своїй статті для «Дзеркала тижня» (№ 33 (712) від 6 - 12 вересня 2008 року) представник України в ЄС Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ.

За його словами, «європейців насторожує надмірна політизація українського суспільства”. “Зміна керівного складу відповідних відомств аж до районної ланки в контексті зміни урядів - це не європейська практика», - наголошує він.

При цьому кадрова політика, на думку А.ВЕСЕЛОВСЬКОГО, є не єдиним надміру політизованим аспектом життя українського суспільства.

«Навіть такий простий, здавалося б, акт, як створення єдиного міграційного центру в Україні, всі владні структури всіх політичних напрямів успішно провалюють вже 11 років, - констатує дипломат. - Оскільки не можуть домовитися, якій саме гілці влади віддати контроль. То з ким, власне, говорити аполітичному Брюсселю на цю гарячу тему?»