Чорновіл: Партія регіонів нарешті вийшла з «дурних» переговорів з НУНС

Коаліція між регіоналами і бютівцями може бути створена до кінця вересня.

Про це пише «Сегодня », посилаючись на джерела в Блоці Тимошенко.

«БЮТ категорично проти дострокових виборів. Більшість бютівців, зокрема вихідці зі східних, південних і центральних областей, вважають, що коаліція з ПР – абсолютно природна. Дещо складніше з представниками західних областей, їм складніше буде пояснити об`єднання для своїх виборців. Але у будь-якому випадку всі розуміють, що нова коаліція – вигідніша ніж перевибори», - пояснює джерело.

Регіонал Тарас Чорновіл розповів виданню про те, що Партія регіонів нарешті вийшла з «дурних» переговорів з НУНС. «І я такий задоволений! Тепер мені як одному зі спікерів партії не доводиться плювати собі в душу і розповідати, що ми ще намагаємося з кимось там домовитися. Так, у Партії Регіонів є люди, які були втягнуті в переговори з Банковою, і їм тепер важко переорієнтовуватися. Але зверніть увагу: всі останні дні ці люди, як і вся фракція, голосували за спільні рішення ПР і БЮТ. І я чув, що навіть Ахметов вже заявив, що йому легше домовитися з Тимошенко. А працювати з Банковою — це політичне самогубство, і всі це розуміють. Що стосується варіантів - дострокові вибори або коаліція з БЮТ — я віддаю перевагу останньому. І можу вас запевнити: ймовірність такої коаліції дуже велика. Але зараз ми не ведемо переговори, тому що БЮТ треба дати можливість офіційно вийти з колишньої коаліції», - сказав Чорновіл.