Яценюк називає проект Терьохіна загрозою демократії

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК розцінює законопроект щодо підвищення прохідного бар’єру для проходження до парламенту як безпосередню загрозу демократії.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу ICTV в неділю.

А.ЯЦЕНЮК прогнозує, що під час розгляду законопроекту «Про внесення змін до «Закону про вибори народних депутатів», внесеного представником БЮТ Сергієм ТЕРЬОХІНИМ, всі українські партії виступлять проти.

Він наголосив, що підвищення прохідного бар’єру означатиме заборону для будь-якої нової партії чи політика.

«Це (підвищення прохідного бар’ру - УНІАН) складається в загальну ідеологію – давайте поділимо Українську державу на двох: той, хто не прем’єр, той Президент з церемоніальними функціями, а той, хто не Президент, той прем’єр», - зауважив А.ЯЦЕНЮК.

Він підкреслив, що підвищення прохідного бар’єру дозволить потрапити до парламенту лише двом політичним силам. «Такий собі демократичний авторитаризм», - сказав спікер.

А.ЯЦЕНЮК також зауважив, що сьогодні, маючи 360 голосів, «голосується все скопом, всі в ейфорії».

Водночас він переконаний, що згодом політичні сили зрозуміють хибність такого кроку. «Пройде час, і коли ця піна зійде, всі почнуть розуміти, що трошки не ту дорогу ми вибрали, не тим шляхом ми пішли», - уточнив А.ЯЦЕНЮК.

Відповідаючи на запитання, якою, на його думку, буде доля депутатського запиту до Президента з вимогою звільнити главу Секретаріату Віктора БАЛОГУ, А.ЯЦЕНЮК сказав, що направлення запиту до Глави держави входить до повноважень народного депутата.

«Я думаю, Президент розгляне і відповість парламенту», - сказав спікер.