Аваков закликав політиків утриматись від розповсюдження домислів у справі про вбивство Шеремета

Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, про це Аваков заявив, коментуючи хід розслідування злочину.

За словами Авакова, розслідування проводять компетентні слідчі та спеціалісти карного розшуку Національної поліції України. Разом із ними працюють експерти з Федерального бюро розслідувань США.

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«Я кожного дня отримую інформацію, проте це не для публічного дискурсу. Будуть результати – буде інформація», – підкреслив глава МВС.

Нагадаємо, що раніше у Національній поліції України повідомили, що над розкриттям вбивства Шеремета працює група з 50 фахівців.

Також Голова Нацполіції Хатія Деканоідзе повідомила, що для розслідування вбивства журналіста створено оперативну групу.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує його загибель як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей.

23 липня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у понеділок, 25 липня, фахівці ФБР США нададуть перші дані щодо експертиз у справі про вбивство Шеремета.