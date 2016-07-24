На Львівщині будинок родини бійця АТО обікрали під час його похорону

Про це голова Львівської ОДА Олег Синютка повідомив у Facebook.

«Велика біда, коли гинуть наші солдати. Але є такі речі, які виходять за межі здорового глузду та людяності. Під час прощання з героєм Олександром Швецем, воїном АТО із міста Золочіва, зловмисники обікрали будинок його родини. Справжні покидьки, вибачте, але по-іншому їх назвати не можу. Правоохоронці, до їхньої честі, спрацювали швидко - першого зловмисника вже затримали», - повідомив Синютка.

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Зі Швецем прощалися 22 липня у львівському гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Похоронили бійця з військовими почестями на полі почесних поховань Личаківського цвинтаря у Львові.

Швець - відомий адвокат із міста Золочів, загинув у зоні АТО 18 липня під час ворожих обстрілів між Зайцевим і Майорськом у Донецькій області. Внаслідок обстрілів тоді загинули четверо бійців, ще троє отримали поранення.

58-річний капітан Швець пішов захищати Україну добровольцем. Служив у 53-й механізованій бригаді. Уродженець Золочівського району Львівської області.

У загиблого залишилось троє дорослих дітей.