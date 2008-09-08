У Європі кажуть, що українська влада зробила собі ведмежу послугу

Європейська преса уважно стежить за розвитком внутрішньополітичної кризи в Україні. Датська газета «Politiken» вважає, що українське керівництво своєю відвертою боротьбою за владу зробило собі ведмежу послугу. «Ющенко сподівався, що своїм підкреслено гострим засудженням Москви він поліпшить шанси своєї країни на членство в ЄС та НАТО. Утім, скептиків щодо подальшого розширення Євросоюзу навіть побільшало», - зазначає датська газета. Без перспективи членства в ЄС позиції Ющенка у владній боротьбі з Тимошенко стануть ще слабшими, переконана «Politiken».

Такої ж думки дотримується німецька газета «Süddeutsche Zeitung»: «Намагання провідних чиновників секретаріату президента дискредитувати главу уряду не в останню чергу пов’язують із результатами останніх опитувань в Україні. Згідно з ними, Ющенко не має жодних шансів утриматися в кріслі президента на наступних виборах», - зазначає «Süddeutsche Zeitung».

На думку ще однієї газети з Німеччини «Frankfurter Allgemeine Zeitung», провідні політики прозахідного табору – Ющенко і Тимошенко – так затято борються одне проти одного, що для створення нової урядової кризи їм уже навіть не потрібна допомога дружньо налаштованої до Москви опозиції. Однак переконливі заявки на членство в НАТО та ЄС виглядають інакше, пише газета. У Москві це добре розуміють і намагаються всіма засобами плекати та підживлювати внутрішньополітичну кризу в близькому зарубіжжі і не дати можливості далекому Вашингтону чи неквапливому Брюсселю залагодити її, пише «Frankfurter Allgemeine Zeitung».

Німецька хвиля