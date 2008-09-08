Німеччина попередила, що Києву в Евіані багато на що сподіватися не варто

Посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЕТ упевнений, що на саміті Україна-ЄС в Евіані буде ухвалено рішення, які наблизять підписання угоди про вільну торгівлю між ЄС і Україною.

Про це він повідомив в інтерв`ю газету «Сегодня» (№ 200к(3036) від 8 вересня).

Посол також висловив переконання, що діалог про переговори щодо безвізового режиму почнуться, але застеріг Україну від дуже великих надій.

Г.-Ю. ГАЙМЗЕТ також заявив, що Україна стане членом НАТО, якщо в неї буде таке бажання, наголосивши, що Німеччина не змінила свою позицію щодо членства України в Альянсі. «Ті рішення, які було прийнято в Бухаресті на саміті НАТО, залишаються в силі», - сказав посол.

При цьому Г.-Ю.ГАЙМЗЕТ зазначив важливість консенсусу в українському політикумі в питанні просування країни в євроатлантичні структури. «Відсутність консенсусу в українських політичних колах, про яку пишуть західні ЗМІ, безумовно, на користь цьому просуванню не йде. Йдеться про те, щоб ті політичні сили, які прагнуть євроатлантичної інтеграції, нарешті почали діяти згуртовано. Раніше такі сигнали виходили від Президента, уряду та спікера», - сказав він.

Посол також наголосив, що рішення про референдум щодо членства в Альянсі, а також про час його проведення має прийняти українська влада, зазначивши, що він вважає референдум за доцільний. «Я вважаю референдум за доцільний, але саме рішення про референдум потрібно ухвалювати в Україні. Таке важливе рішення повинні поділяти населення і більшість керівних сил країни», - сказав посол.

Крім того, Г.-Ю.ГАЙМЗЕТ висловив стурбованість з приводу останніх подій у Верховній Раді і застеріг, що визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії може суттєво погіршити відносини з ЄС. «Якби Україна визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії, це повело б Україну в неправильному напрямі. Це несумісно з позицією Євросоюзу», - сказав він, додавши, що Німеччина хоче бачити Україну демократичною, успішною, стабільною частиною Європи.