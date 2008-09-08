Тимошенко показала кіно про Ющенка з Януковичем

Прем’єр Юлія Тимошенко заявляє, що була і залишилася прихильником демократичної коаліції.

"З першого моменту, коли був обраний президент Віктор Ющенко, я вважала і вважаю єдиним форматом, який може дати можливість реформувати країну, є демократична коаліція", - сказала Тимошенко на прес-конференції у понеділок, присвяченій політичній ситуації в країні.

При цьому вона висловила здивування, тим, "чого не вистачає демократичній команді" для ефективної роботи.

"Я хочу сказати, що немає більш зацікавленої людини, починаючи з 2005 року, в збереженні демократичної коаліції. Тому що на цій коаліції тримався у 2005, і зараз тримається уряд", - сказала Тимошенко.

При цьому вона заявила, що "з перших днів, коли відбулося проголошення нового президента, проведена інавгурація" Ющенка, вона боролася і бореться за єдність демократичної команди.

"Вперше демократична коаліція була розвалена буквально до нуля, коли перший демократичний уряд був відправлений у відставку і ми отримали руїни після потужної помаранчевої коаліції", - сказала Тимошенко.

"Коли пролунав корупційний скандал в оточенні президента, відправили у відставку уряд", - обурилася вона.

"Потім ви бачили те, як підписувалися меморандуми і універсали між Ющенком і Януковичем", - продовжила Тимошенко.

При цьому вона заявила, що може підтвердити свої слова "фактажем". Після цього на великому екрані, що висить за спиною Тимошенко, було продемонстровано відеоролик з кадрами з круглого столу, за результатами якого було підписано універсал національної єдності, а також з обранням Віктора Януковича прем’єром.

Українська правда