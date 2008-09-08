Тимошенко серйозно заговорила про нову коаліцію у парламенті

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не виключає створення коаліції в новому форматі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам сьогодні після прес-конференції в Києві для регіональних і центральних ЗМІ.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, якщо протягом 10-денного терміну після заяви про вихід із коаліції НУ-НС, демократичну коаліцію відновити не вдасться, вона вибере варіант подальшого розвитку ситуації в парламенті, який найбільше відповідає курсу євроінтеграції України.

«Нам доведеться вибирати між двома шляхами. Перший шлях – переформатування коаліції, другий – дострокові вибори. Ми виберемо той шлях, який найбільше відповідатиме стратегічному курсу України на європейську інтеграцію», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, раніше на прес-конференції прем`єр заявила, що найгіршим варіантом виходу з політичної ситуації в Україні на сьогоднішній день є проведення позачергових виборів до Верховної Ради.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що вважає такий варіант гіршим, ніж варіант створення нового формату коаліції.

Позачергові вибори, за її словами, «поховають будь-яку надію на той курс, який ми декларуємо й виконуємо… Потрібно буде поставити крапку на владі демократичної коаліції», заявила вона, зазначивши, що вести країну до дострокових виборів безвідповідально.

Водночас, найкращим варіантом прем`єр-міністр назвала відновлення дії демократичної коаліції. Реалізація такого варіанту, переконана прем`єр, «повністю знаходиться в руках у Президента».

«Тому що він зруйнував, він вивів свою команду з демократичної коаліції, й він сьогодні забороняє вести переговори щодо її відновлення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.