Литвин розповів про собаку, який кусається з глухого кута

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має закликати до діалогу політичні сили і заявити про неможливість застосування сили будь-якою зі сторін.

Про це сказав на прес-конференції в УНІАН лідер фракції однойменного блоку Володимир ЛИТВИН.

За його словами, “владу добровільно ніхто віддавати не буде”. “Коли навіть собаку загнати у глухий кут, то він починає звідти кусатися,” - зазначив він.

В.ЛИТВИН зауважив, що зараз в Україні “реалізується конфліктний сценарій”, і тому важливо не допустити “брязкання зброї”. За його словами, дивним є в ситуації загострення політичного протистояння видання Президентом України В.ЮЩЕНКОМ указу про перевірку ходу реформування внутрішніх військ. Він не виключає, що це є збігом, але вважає, що “треба стримувати напруження і утримуватися від імпульсивних рішень”. Він нагадав, що Україна свого часу вже пережила ситуацію, коли відбувалося захоплення Генеральної прокуратури України.