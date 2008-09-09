ВПС Росії проведуть навчання з локалізації збройних конфліктів

Військово-повітряні сили РФ відпрацюють дії з локалізації збройних конфліктів у рамках навчань "Центр-2008", повідомив РІА Новости у понеділок представник служби інформації і громадських зв`язків ВПС Росії.

"Головна мета навчань - оцінити здатність органів військового управління до спільних дій з локалізації збройних конфліктів, ліквідації незаконних збройних формувань і терористичних груп, а також наслідків стихійних лих і техногенних катастроф", - сказав співрозмовник агентства.

Командно-штабне навчання (КШУ) із застосуванням ВПС пройдуть на тлі навчань "Центр-2008" з 8 по 13 вересня. У ньому будуть задіяні підрозділи фронтової бомбардувальної, винищувальної, армійської, транспортної та військово-транспортної авіації.

Крім авіації в заході візьмуть участь і підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ ВВС.

За словами співрозмовника агентства, від ВПС в КШУ будуть задіяні військово-транспортні літаки Іл-76МД, фронтові бомбардувальники Су-24, вертольоти вогневої підтримки Мі-24, вертольоти Мі-8, модернізовані Су-27, висотні винищувачі-перехоплювачі МіГ-31 і літаки спецпризначення. Загалом більше 60 одиниць авіаційної техніки.