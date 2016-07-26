Пайєтт: Вступ України в ЄС є реалістичним планом

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пайєтт сказав під час дискусійного клубу, організованого фондом «Відкрий Україну».

Читайте такожПосол США: Спочатку - повне припинення вогню на Донбасі, тільки потім - вибори

"Я погоджуюсь з президентом Петром Порошенком, і я погоджуюсь з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, що метою України повинно стати набуття членства у Європейському Союзі", - сказав Пайєтт.

На його переконання, набуття членства в ЄС є, безсумнівно, реалістичним планом, якщо думати про українське майбутнє.

Пайєтт звернув увагу на позицію громадянського суспільства в Україні, представники якого заявляли, що "ми впроваджуємо ці зміни, ми впроваджуємо ці реформи не для того, щоб підготувати себе до ЄС, але побудувати таку сучасну демократичну Україну, якої ми хочемо і хочемо для наших дітей".