Саркозі обіцяє, що ЄС підпише з Україною угоду про асоціацію
18:16, 09 вересня 2008Політика
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Президент Франції розповів про плани
Президент головуючої в Європейському Союзі Франції Ніколя САРКОЗІ впевнений, що сьогоднішній саміт Україна-ЄС стане визначальною датою у відносинах Євросоюзу з Україною.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Парижі за підсумками XII саміту Україна-ЄС.
«Я дозволю собі стверджувати, що цей саміт стане визначальною датою у відносинах ЄС з Україною», - підкреслив Н.САРКОЗІ.
За його словами, Європейський Союз підпише з Україною угоду про асоціацію, визнає Україну європейською країною, яка розділяє з ЄС спільні європейські цінності, та розпочне діалог щодо безвізового режиму.
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