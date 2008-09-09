Саркозі обіцяє, що ЄС підпише з Україною угоду про асоціацію

Президент головуючої в Європейському Союзі Франції Ніколя САРКОЗІ впевнений, що сьогоднішній саміт Україна-ЄС стане визначальною датою у відносинах Євросоюзу з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Парижі за підсумками XII саміту Україна-ЄС.

«Я дозволю собі стверджувати, що цей саміт стане визначальною датою у відносинах ЄС з Україною», - підкреслив Н.САРКОЗІ.

За його словами, Європейський Союз підпише з Україною угоду про асоціацію, визнає Україну європейською країною, яка розділяє з ЄС спільні європейські цінності, та розпочне діалог щодо безвізового режиму.