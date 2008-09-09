Баррозу думає, що Москву має потішити результат саміту Україна-ЄС

Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ вважає, що посилення відносин ЄС з Україною може сприйматися Москвою лише позитивно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Парижі за підсумками XII саміту Україна-ЄС.

«Я думаю, що наслідки для Москви можуть бути тільки позитивними, оскільки Москва також хоче посилити відносини з ЄС», - сказав президент Єврокомісії, зазначивши, що шляхи такого посилення обговорювалися, зокрема, 8 вересня у Москві під час зустрічей лідерів Євросоюзу з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

«Нам не потрібна холодна війна, нам потрібне холоднокров’я», - наголосив Ж.БАРРОЗУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 вересня, під час саміту Україна-ЄС у Парижі було досягнуто рішення про те, що Європейський Союз підпише з Україною Угоду про асоціацію, визнає Україну європейською країною, яка розділяє з ЄС спільні європейські цінності, та розпочне діалог по безвізовому режиму.