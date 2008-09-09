Яценюк вважає силові сценарії абсолютно абсурдною ідеєю
18:45, 09 вересня 2008Політика
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"...це байка, яку розказують політтехнологи"
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК категорично відкидає можливість застосування в Україні силового сценарію.
Про це він сказав в ефірі радіо «Ера».
За його словами, «це абсолютно абсурдна ідея». «В Україні ніколи не пройде ніякий, окрім демократичних, сценаріїв», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.
Він наголосив, що силовий сценарій - «це байка, яку розказують політтехнологи, які починають самі вірити в те, що вони придумали».
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