Яценюк вважає силові сценарії абсолютно абсурдною ідеєю

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК категорично відкидає можливість застосування в Україні силового сценарію.

Про це він сказав в ефірі радіо «Ера».

За його словами, «це абсолютно абсурдна ідея». «В Україні ніколи не пройде ніякий, окрім демократичних, сценаріїв», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що силовий сценарій - «це байка, яку розказують політтехнологи, які починають самі вірити в те, що вони придумали».