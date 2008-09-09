Яценюк: якщо буде нова коаліція, прем'єром має стати представник ПР

У разі припинення діяльності коаліції у відставку іде не тільки голова Верховної Ради України, а й прем’єр-міністр України.

Про це голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявив в ефірі радіо “Ера”.

За його словами, далі, згідно з Конституцією України, має бути створена нова коаліція, і має відбутися процедура призначення прем’єр-міністра України шляхом визначення його кандидатури коаліцією і поданням її для затвердження парламентом Президентом України.

А.ЯЦЕНЮК при цьому зазначив, що якщо буде створена коаліція БЮТ і Партії регіонів, то, очевидно, мають бути витримані європейські стандарти, коли сила, яка набрала більшість голосів на виборах – тобто Партія регіонів – формує коаліцію і її представник пропонується на посаду прем’єр-міністра.

Голова ВР додав, що у разі такого об’єднання в коаліцію “політичних монстрів” у парламенті “ми побачимо багато цікавого”.