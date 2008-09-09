БЮТ і НУ-НС можуть утворити нову коаліцію замість нинішньої

Шанс того, що коаліція БЮТ і блоку “Наша Україна – Народна самооборона” збережеться, все ще є, але він "дуже малий".

Про це сказав голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК в ефірі радіо “Ера”.

За його словами, значно більшим є шанс, що за умови розпаду коаліції “старі члени коаліції зможуть сформувати стару-нову коаліцію на базі нової коаліційної угоди”.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що у такому випадку має бути підписана угода, яку можливо виконати, і в якій будуть записані прагматичні положення, зрозумілі громадянам.

Голова ВР зазначив, що він наполягатиме на цьому.